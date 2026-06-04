Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Ihlow - Einbruch in Werkstatt
Aurich - Kind nach Unfall schwer verletzt
Wiesmoor - Unfall
Norderney - Berauscht gefahren
Landkreis Aurich (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Ihlow - Einbruch in Werkstatt
Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Werkstatt in Ihlow eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Schmiedestraße gewaltsam Zutritt zu dem Kfz-Service. Sie entwendeten technische Geräte und zwei Fahrzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr. Im gleichen Tatzeitraum wurde auch in eine Autowerkstatt in der Stellmacherstraße in Norden eingebrochen. Ein Tatzusammenhang wird aktuell angenommen. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.
Verkehrsgeschehen
Aurich - Kind nach Unfall schwer verletzt
Am Mittwoch ist ein Kind bei einem Unfall in Aurich schwer verletzt worden. Eine 58 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 7.50 Uhr auf der Wiesenstraße unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Schulstraße querte ein fahrradfahrendes achtjähriges Kind die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und der Autofahrerin. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Wiesmoor - Unfall
In Wiesmoor hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Ein 32-jähriger Mazda-Fahrer fuhr gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Wiesmoor. Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich das Vorderrad des Fahrzeugs und prallte auf Höhe der Hausnummer 369 gegen die Fensterscheibe eines dortigen Wohnhauses. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Norderney - Berauscht gefahren
Auf Norderney haben Polizeibeamte am Mittwoch einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle in der Bülowallee stellte sich heraus, dass der 35 Jahre alte Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Test verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell