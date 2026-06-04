Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Einbruch in Werkstatt

Aurich - Kind nach Unfall schwer verletzt

Wiesmoor - Unfall

Norderney - Berauscht gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Einbruch in Werkstatt

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Werkstatt in Ihlow eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Schmiedestraße gewaltsam Zutritt zu dem Kfz-Service. Sie entwendeten technische Geräte und zwei Fahrzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr. Im gleichen Tatzeitraum wurde auch in eine Autowerkstatt in der Stellmacherstraße in Norden eingebrochen. Ein Tatzusammenhang wird aktuell angenommen. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kind nach Unfall schwer verletzt

Am Mittwoch ist ein Kind bei einem Unfall in Aurich schwer verletzt worden. Eine 58 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 7.50 Uhr auf der Wiesenstraße unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Schulstraße querte ein fahrradfahrendes achtjähriges Kind die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und der Autofahrerin. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wiesmoor - Unfall

In Wiesmoor hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Ein 32-jähriger Mazda-Fahrer fuhr gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Wiesmoor. Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich das Vorderrad des Fahrzeugs und prallte auf Höhe der Hausnummer 369 gegen die Fensterscheibe eines dortigen Wohnhauses. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Norderney - Berauscht gefahren

Auf Norderney haben Polizeibeamte am Mittwoch einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle in der Bülowallee stellte sich heraus, dass der 35 Jahre alte Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Test verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

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