Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norddeich - Unbekannter schlug zu

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

Südbrookmerland - Radfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Unbekannter schlug zu

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag vor einer Diskothek an der Deichstraße in Norddeich zwei Männer angegriffen und verletzt. Auf dem Parkplatz zerschlug der Unbekannte gegen 4 Uhr eine Glasflasche auf dem Kopf des einen mutmaßlichen Opfers. Dem anderen soll er mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Die beiden Männer im Alter von 24 und 53 Jahren wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte flüchtete von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

Im Hohegaster Weg in Aurich hat sich am Wochenende ein Einbruch ereignet. Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendeten aus dem Gebäude diverse Kupferrohre. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Radfahrer verletzt

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland verletzt worden. Gegen 11 Uhr fuhr ein 77-jähriger Opel-Fahrer auf der Ringstraße und übersah beim Abbiegen den Radfahrer auf dem dortigen Fahrradweg. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt.

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