Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Tödlicher Verkehrsunfall: Polizei sucht Zeugen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Tödlicher Verkehrsunfall: Polizei sucht Zeugen

Im Rahmen der Ermittlungen zu dem tödlichen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend in der Gemeinde Krummhörn ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Wie bereits berichtet, war gegen 22.45 Uhr ein 28-jähriger Motorradfahrer auf der Freepsumer Landstraße in der Ortschaft Freepsum mit einem entgegenkommenden 16-jährigen Rollerfahrer kollidiert. Der Jugendliche verstarb am Unfallort. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich unter 04931 9210 zu melden.

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