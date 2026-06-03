Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Großheide - Kind auf E-Scooter verletzt

Wiesmoor - E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Norden - E-Scooter-Fahrer war berauscht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Aurich-Extum. Zwischen 14 Uhr und 15 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Dreekamp einen blauen Audi A7. Ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Großheide - Kind auf E-Scooter verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Großheide ist am Dienstag ein Kind auf einem E-Scooter verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 55 Jahre alte Citroen-Fahrerin auf dem Poppenweg und wollte nach links in die Straße Heidfeld einbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen zwölfjährigen Jungen, der dort auf einem E-Scooter fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der Junge wurde leicht verletzt.

Wiesmoor - E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

In Wiesmoor ist ein E-Scooter-Fahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Der mutmaßlich Jugendliche fuhr in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters im Amaryllisweg und überholte plötzlich eine Autofahrerin, die den Parkplatz nach links verlassen wollte. Der E-Scooter-Fahrer soll so knapp vor der Hyundai-Fahrerin wieder eingeschert sein, dass diese ausweichen musste und mit einem Stahlpoller kollidierte. Es entstand Sachschaden. Der mutmaßlich Jugendliche fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Er wird beschrieben als etwa 16 bis 18 Jahre alt mit kurzen, dunklen Haaren. Er trug Jeans und ein dunkles T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Norden - E-Scooter-Fahrer war berauscht

Einen berauschten E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Dienstagabend in Norden gestoppt. Der 42-Jährige war gegen 21 Uhr mit einem E-Scooter im Bereich der Osterstraße unterwegs. Ein Vortest verlief bei dem Mann positiv auf THC und Kokain. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Dem 42-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Norderney - Radfahrerin stürzte

Auf Norderney ist am Dienstag eine Fahrradfahrerin schwer gestürzt. Eine 63-jährige Frau fuhr gegen 13 Uhr mit einem Leihfahrrad auf dem Verbindungsweg zwischen der Straße Am Kap und der Bürgermeister-Willi-Lührs-Straße. Als sie nach links abbiegen wollte, stürzte sie nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt. Sie verletzte sich schwer am Arm und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

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