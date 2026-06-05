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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Aurich - Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen

In Aurich ist am Freitag ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 9.40 Uhr ein Haus im Schirumer Weg in Vollbrand. Eine Person konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden. Ein 19 Jahre alter Bewohner konnte sich zuvor mit Unterstützung von Nachbarn ins Freie retten. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Passant erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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