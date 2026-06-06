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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 06.06.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Diebin greift Angestellte an und flüchtet

Am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt am Koppelweg in Südbrookmerland zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem eine 76-Jährige nach dem Diebstahl von Waren eine Mitarbeiterin angriff und anschließend flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte die Frau gegen 18:30 Uhr mehrere Artikel in einen von ihr mitgeführten Stoffbeutel. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Vorgang und sprach die Verdächtige an, um eine Sachverhaltsklärung zu erwirken. Daraufhin reagierte die Frau unvermittelt äußerst aggressiv und attackierte die Mitarbeiterin im weiteren Geschehensverlauf sogar körperlich. Im Anschluss flüchtete die Täterin mit der entwendeten Ware. Die Mitarbeiterin blieb infolge der Tathandlung unverletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants

Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitagnachmittag, zwischen 12:30 Uhr und 16:10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Emder Straße im Stadtgebiet Aurich ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine auf dem Parkplatz abgestellte, schwarze Mercedes C-Klasse mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Der oder die Unfallverursachende entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Der Vorfall ereignete sich in einem Zeitraum, in dem auf dem Parkplatz reger Kundenverkehr herrschte. Es ist daher möglich, dass Zeuginnen oder Zeugen den Zusammenstoß, das beteiligte Fahrzeug oder die flüchtende Person wahrgenommen haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich telefonisch unter 04941-606-0 entgegen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:00 Uhr, drangen zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Wikingerweg in Norden ein. Noch während der Tatausführung werden die zwei im Einfamilienhaus schlafenden Anwohner auf die Täter aufmerksam und alarmieren umgehend die Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchten die Täter in ein in der Nähe befindliches Waldstück. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931-921-0 zu melden.

Norden - Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:35 Uhr, drangen zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Bürgermeister-Doktor-Schönebergstraße" in Norden ein. Noch während der Tatausführung werden Täter durch den im Wohnhaus befindlichen Bewohner bemerkt und mittels Alarmanlage verschreckt. Die Täter flüchten im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931-921-0 zu melden.

Verkehrsgeschehen

   - Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Eine 73-jährige Frau ist am Freitag in Wittmund Geschädigte eines Diebstahls geworden. Als die Frau in der Zeit zwischen 15:30 und 16:00 Uhr in einem Supermarkt an der Esenser Straße Einkäufe erledigte, entwendeten Unbekannte aus der linken Jackentasche die Geldbörse der Dame. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden. Telefon: 04462-911115.

Verkehrsgeschehen

   -Fehlanzeige-

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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