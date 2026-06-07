Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 07.06.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

-Keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Samstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Moordorfer Straße in Fahrtrichtung Aurich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei scherte der Motorradfahrer zum Überholen aus und übersah dabei den entgegenkommenden Verkehr. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte er sein Fahrzeug zurück auf die rechte Fahrspur. Dabei touchierte er das vorausfahrende Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Traktor mit Tieflader, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden

Aurich - Unfallflucht auf einem Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Am 05.06.2026, zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr, kam es auf einem großflächigen Parkplatz einer Veranstaltungsstätte an der Emder Straße in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Rangieren oder Vorbeifahren einen dort ordnungsgemäß abgestellten VW Sharan. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen oder eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-0 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - 36-Jähriger entwendet Alkohol

Aus einem Warenhaus im Norder Tor hat ein 36-jähriger Mann am Samstagvormittag eine Flasche Likör entwendet. Der Diebstahl wurde durch Mitarbeiter festgestellt, so dass die Polizei hinzugezogen wurde. Gegen den Mann, der ohne festen Wohnsitz war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Diebstahl eines Kennzeichens entwendet

Am Norder Tief ist es in der Nacht zum Samstag zwischen 00:05 Uhr und 04:00 Uhr zu einem Kennzeichendiebstahl gekommen. Von einem abgestellten Fiat Wohnmobil wurden beide Kennzeichen mit Städtekennung des Märkischen Kreises entwendet. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Polizei stoppt berauschte Pkw-Führerin

Auf der Schottjer Straße ist am Samstag, gegen 07:30 Uhr, eine 30-jährige Autofahrerin aus Südbrookmerland von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Dabei haben die Beamten festgestellt, dass die Frau vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nachdem ein Vortest positiv verlaufen war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Norden - Urkundenfälschung

Polizeibeamte haben am Samstag, gegen 08:50 Uhr, im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle eines BMW auf dem Looger Weg festgestellt, dass der 66-jährige Fahrzeugführer aus Osteel die abgelaufene HU-Plakette auf seinem Kennzeichen mit einer Fälschung überklebt hatte. Dadurch sollte der Anschein erweckt werden, dass der Pkw über eine gültige Hauptuntersuchung verfügt. Gegen den Mann wird nun wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Eine 74-jährige Frau ist am Samstag in Wittmund Geschädigte eines Diebstahls geworden. Als die Frau gegen 16:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Esenser Straße einkaufte, entwendeten Unbekannte aus der Handtasche die Geldbörse der Dame. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden. Telefon: 04462-911115.

Wittmund / Schweindorf - Mehrere Körperverletzungen im LK Wittmund

In der Nacht zu Sonntag kam es im Landkreis Wittmund zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. So schlug gegen 23:00 Uhr ein 18-Jähriger einem 20-Jährigen an einer Bushaltestelle am Marktplatz in Wittmund mit der Faust ins Gesicht. In Schweindorf zerschlug ein unbekannter Täter gegen 02:30 Uhr eine Glasflasche und stach mit dieser in Richtung eines 19-Jährigen. Dieser konnte den Angriff zwar abwehren, verletzte sich aber bei der geleisteten Gegenwehr an der rechten Hand. Gegen 03:15 Uhr kam es erneut in Schweindorf zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen vier alkoholisierten Personen. Im Verlauf der zunächst verbalen Streitigkeiten schubste ein 37-Jähriger eine 26-jährige und eine 24-jährige Frau zu Boden und gab zudem einem 27-Jährigen eine sogenannte Kopfnuss. Alle drei Opfer verletzten sich leicht.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitag in Wittmund gekommen. Auf einem großen Kundenparkplatz an der Esenser Straße touchierte ein Unbekannter mit einem derzeit unbekannten Fahrzeug, in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr, einen schwarzen Opel Astra. Ohne sich um die Beschädigungen am Fahrzeugheck zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden. Telefon: 04462-911115.

Esens - Ohne Führerschein unterwegs

Polizeibeamte haben am Samstagmittag einen Autofahrer ohne Führerschein angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle des 25-jährigen Fahrzeugführers eines VW Golf stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Das Fahrzeug war den Beamten der Polizei Wittmund gegen 12:30 Uhr auf der Norder Straße aufgefallen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

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