POL-PDWIL: Diebstahl eines Kennzeichens
Lirstal (ots)
Am Freitag, den 12.06.2026 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass unbekannte Täter zwischen dem 30.05. - 12.06.2026 an einem PKW in Lirstal das vordere Kennzeichen entwendeten. Der PKW war in der Hauptstraße in Lirstal auf einer Wiese abgestellt.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
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