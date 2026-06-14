Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Kennzeichens

Lirstal (ots)

Am Freitag, den 12.06.2026 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass unbekannte Täter zwischen dem 30.05. - 12.06.2026 an einem PKW in Lirstal das vordere Kennzeichen entwendeten. Der PKW war in der Hauptstraße in Lirstal auf einer Wiese abgestellt.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell