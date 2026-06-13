PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Brennholz

Salmtal (ots)

Im Zeitraum 01.10.2025 bis 12.06.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Waldweg an der Landstraße 52 bei Salmtal und entwendeten etwa 10 Meter zugeschnittenes Brennholz.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 13.06.2026 – 00:35

    POL-PDWIL: Genau hingeschaut.

    Prüm, Gerolstein, Jünkerath (ots) - Am gestrigen Freitagabend war es soweit. Im Rahmen eines vorbereiteten Einsatzes machten sich Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektionen Prüm und Daun, der Diensthundestaffel des PP Trier, Kräfte der Bereitschaftspolizei, der Bundespolizeiinspektion Trier, Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein sowie Mitarbeiter der Jugendämter der Kreisverwaltungen von Vulkaneifelkreis und Eifelkreis Bitburg-Prüm gemeinsam auf den ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 12:04

    POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 11.06.2026, 12:45 Uhr bis 21:35 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein im Bereich der Röntgenstraße in Wittlich abgestelltes Fahrrad. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 12:03

    POL-PDWIL: Diebstahl eines Herds

    Dierscheid (ots) - Am 11.06.2026 zwischen 08:30 Uhr und 16:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Vorgarten kurzweilig abgestellten Holzherd in der Dodenburger Straße in Dierscheid. Es handelte sich um einen etwa 30 Jahre alten und 150 kg schweren Holzherd. Etwaig lag eine Verwechslung mit Sperr- oder Metallabfall vor. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren