Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Brennholz

Salmtal (ots)

Im Zeitraum 01.10.2025 bis 12.06.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Waldweg an der Landstraße 52 bei Salmtal und entwendeten etwa 10 Meter zugeschnittenes Brennholz.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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