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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Genau hingeschaut.

Prüm, Gerolstein, Jünkerath (ots)

Am gestrigen Freitagabend war es soweit.

Im Rahmen eines vorbereiteten Einsatzes machten sich Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektionen Prüm und Daun, der Diensthundestaffel des PP Trier, Kräfte der Bereitschaftspolizei, der Bundespolizeiinspektion Trier, Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein sowie Mitarbeiter der Jugendämter der Kreisverwaltungen von Vulkaneifelkreis und Eifelkreis Bitburg-Prüm gemeinsam auf den Weg. Im Bereich Prüm, Jünkerath und Gerolstein wurden an ausgewählten Örtlichkeiten im öffentlichen Raum gezielt und planmäßig Personen- ergänzend überdies Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Insbesondere Parkanlagen, Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs, Bahnhöfe und Spielotheken standen dabei im Fokus. Erklärtes Ziel der Polizei war unter anderem eine Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls durch erkennbare Präsenz. In Abgängigkeit der Feststellungen wurden die erforderlichen präventiven und/oder repressiven Folgemaßnahmen getroffen. Im Anschluss verlagerten die polizeilichen Kräfte zur A 60 und B 51. An zwei ausgewählten Kontrollstellen wurden alle Fahrzeugführer und -führerinnen etwas genauer unter die Lupe genommen. Am Einsatz auf der Autobahn im Bereich Steinebrück beteiligten sich auch Beamte der benachbarten belgischen Polizei - Polizeizone Eifel sowie der Zentralen Verkehrsdienste des PP Trier. Die Kontrollstelle an der B 51 wurde zur Gewährleistung der Sicherheit der Kontrollierenden, Kontrollierten sowie des Fließverkehrs durch Mitarbeitende der Straßenmeisterei Prüm mittels Beschilderung unterstützt.

Insgesamt wurden ca. 200 Personen kontrolliert. Es wurden fast 100 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen Fahrzeugführer eingeleitet und diverse Verwarnungen im Verkehrsbereich ausgesprochen. Gegen 5 Personen wurden Strafanzeigen eröffnet, darunter 3 Anzeigen wegen Führens eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs. Es wurden im Rahmen der Jugendschutzkontrollen 4 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt und insgesamt 6 Platzverweise an Personen erteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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