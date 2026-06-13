Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren unter Drogeneinfluss

Wittlich (ots)

Am 12.06.2026 gegen 22:20 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich unterwegs war.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und der junge Mann wurde seinen Eltern überstellt.

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