Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Versuchter Pkw-Aufbruch; Bispingen: E-Auto entwendet; Bispingen: Straßenverkehrsgefährdung; Böhme: Auf frischer Tat festgenommen; A 7: Unfall; Soltau: Unfall

Heidekreis (ots)

02.06.2026 / Versuchter Pkw-Aufbruch

Munster: Am Dienstagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter, zwischen 23:30 Uhr und 23:45 Uhr, ein im Wittekindgrund abgestelltes Auto aufzubrechen. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt. Als der Mann von einer Zeugin bemerkt wurde, brach er die Tat ab, ohne Diebesgut zu erlangen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Klappgarten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 16 bis 18 Jahre - etwa 1,70 m - sehr kurzer Haarschnitt - helles T-Shirt - dunkle Hose

Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

02.06.2026 / E-Auto entwendet

Bispingen: Unbekannte entwendeten zwischen Montagabend und Dienstagfrüh einen weißen Hyundai Ioniq 5 mit HK-Kennzeichen. Das Elektroauto war auf einem Grundstück in der Straße "Zum Drögenberg" in Bispingen abgestellt. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Tatzeitraum bemerkt haben, sich unter 05191-93800 zu melden.

02.06.2026 / Straßenverkehrsgefährdung

Bispingen: Am Dienstag kam es gegen 17:00 Uhr auf der Volkwardinger Straße zwischen Behringen und Volkwardingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch ein riskantes Überholmanöver. Hier überholte ein schwarzer Kombi mit HK-Kennzeichen in einer langgezogenen und unübersichtlichen Linkskurve ein landwirtschaftliches Gespann. Während des Überholvorgangs kam ein Auto entgegen, dessen Fahrerin einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern konnte. Hinweise zu dem schwarzen Kombi oder der Straßenverkehrsgefährdung nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

02.06.2026 / Auf frischer Tat festgenommen

Böhme: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis nahmen am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr zwei Männer im Alter von 20 und 32 Jahren auf frischer Tat bei einem Einbruch fest. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden Tatverdächtigen aus der Region Hannover durch das Beschädigen einer Holztür Zutritt zu einer als Lagerraum genutzten Scheune, die sich am Waldrand zwischen Bierde und Altenboitzen, in der Nähe der Landesstraße 159, befindet. Die eingesetzten Polizeikräfte, die durch den Eigentümer über den Einbruch informiert wurden, trafen die Männer noch am Tatort an. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wurden die Beschuldigten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

02.06.2026 / Verkehrsunfall nach Reifenschaden auf der A 7

Bispingen/A 7: Am Dienstag kam es gegen 12:30 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Evendorf und Bispingen, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zunächst erlitt ein Sattelzug während der Fahrt einen Reifenschaden, sodass Teile der Reifendecke anschließend auf dem mittleren Fahrstreifen liegen blieben. Ein 51-jähriger Fahrer eines Campervans konnte dem Hindernis noch ausweichen, kollidierte dabei aber mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Auto, das infolge des Zusammenstoßes zunächst gegen die Mittelschutzplanke prallte. Anschließend kam das Auto auf dem Seitenstreifen zum Stehen, wo es erneut zur Kollision mit dem Campervan kam. Die 30-jährige Fahrerin des Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover bis etwa 17:30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen und Teilsperrungen.

02.06.2026 / Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 71

Soltau: Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr auf der B 71 zwischen Soltau und Munster zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 28-jähriger Mann sein Auto auf der Fahrbahn zwischen Hötzingen und Hermannsseck angehalten, um Schilder für eine bevorstehende Veranstaltung entlang der Bundesstraße aufzustellen. Zwei nachfolgende Autofahrer erkannten die Situation rechtzeitig und hielten hinter dem Fahrzeug. Eine nachfolgende Autofahrerin bemerkte die stehenden Fahrzeuge jedoch offenbar zu spät. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 47-Jährige nach links in den Gegenverkehr aus und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 22-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Fahrzeug anschließend gegen eines der bereits wartenden Fahrzeuge geschleudert. Die 47-Jährige sowie der 22-Jährige wurden durch den Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Eine 37-jährige Frau, die in einem der wartenden Fahrzeuge saß, wurde zudem leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

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