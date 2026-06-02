Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Bargeld aus Kassenlade entwendet - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

29.05.2026 / Bargeld aus Kassenlade entwendet - Polizei sucht Zeugen

Schneverdingen: Am vergangenen Freitag kam es gegen 20:35 Uhr in einem ALDI-Markt in der Marktstraße in Schneverdingen zu einem Diebstahl aus einer Kassenlade. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine Mitarbeiterin den Kassenbereich kurzfristig und begab sich in den rückwärtigen Bereich der Filiale. Diese Gelegenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter aus. Er begab sich zu der Kasse und hebelte diese auf. Anschließend entnahm er Bargeld und entfernte sich unerkannt aus dem Markt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 25 bis 35 Jahre - gebräunter Teint - kurze, schwarze Haare mit einem Seitenscheitel

Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

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