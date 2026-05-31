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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis zum Wochenende 29.-31.05.2026

PI Heidekreis (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kontrollierten die Soltauer Beamten gegen 00:15 Uhr eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin, die in der Visselhöveder Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Kollegen eine Atemalkoholkonzentration von 1,82 Promille fest. Das Ergebnis waren eine Blutentnahme und ein Strafverfahren.

Am späten Samstagabend waren die Schneverdinger Kollegen in Neuenkirchen unterwegs und wollten dort einen EScooter-Fahrer anhalten. Dieser floh vor den Kollegen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h, sodass der Verdacht des Tunings bestand. Der 15-jährige Fahrer konnte angehalten werden. Es drohen Strafverfahren sowie künftige Auswirkungen auf den Führerschein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Einsatzleitstelle
i.A.Lingies, PHK'in
Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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