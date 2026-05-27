Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unbekannte beschädigen Fahrzeuge; Eickeloh: Tabakautomat aufgebrochen; Krelingen: Versuchter Einbruch; Walsrode: Unfall; Walsrode: Einbruch; Rethem: Unfall Bomlitz: Unfallflucht

Heidekreis (ots)

26.05.2026 / Unbekannte beschädigen Fahrzeuge auf Firmengelände

Schneverdingen: In der Zeit von Samstagmittag bis Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Stockholmer Straße in Schneverdingen. Dort beschädigten die Täter zunächst einen Zaun und befuhren anschließend mit verschiedenen Baufahrzeugen das Gelände. Dabei wurden unter anderem ein Gabelstapler sowie ein Elektro-Kleintransporter beschädigt. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

26.05.2026 / Tabakautomat aufgebrochen

Eickeloh: Unbekannte öffneten zwischen Montagabend und Dienstagvormittag gewaltsam einen Tabakautomaten in der Straße "Trift" in Eickeloh. Aus dem Automaten wurden diverse Tabakwaren entwendet. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

26.05.2026 / Versuchter Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Krelingen: Unbekannte versuchten zwischen Montagabend und Dienstagabend sich gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Wohnhaus in Krelingen, das sich am Ortsausgang in Richtung des Verbindungsweges nach Bockhorn befindet, zu verschaffen. Der Versuch die Haustür aufzuhebeln misslang jedoch. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

26.05.2026 / Fußgängerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter leicht verletzt

Walsrode: Am Dienstag kam es kurz nach 12:00 Uhr in der Moorstraße in Walsrode zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer E-Scooter-Fahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die bislang unbekannte Fahrerin mit ihrem E-Scooter den Gehweg der Moorstraße. Auf Höhe der Hausnummer 34 trat eine Frau aus einem dortigen Geschäft auf den Gehweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Beteiligten, wodurch die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Die E-Scooter-Fahrerin entfernte sich vom Unfallort und flüchtete in Richtung Schmersahlstraße.

Die unbekannte Fahrerin wird wie folgt beschrieben:

- etwa 18 bis 20 Jahre - blonde Haare, zu einem Zopf gebunden - trug eine blaue Jogginghose

Hinweise zur Unfallverursacherin nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

26.05.2026 / In Gebäudekomplex eingedrungen

Walsrode: Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen öffneten Unbekannte gewaltsam die Metalltür eines Gebäudekomplexes in der Neuen Straße in Walsrode, in dem sich mehrere Geschäfte befinden. Hierdurch gelangte die Täterschaft in das Treppenhaus des Gebäudes. Die weitere Tatbegehung wurde anschließend aus bislang unbekannten Gründen abgebrochen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

26.05.2026 / Drei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B 209

Rethem (Aller): Am Dienstag kam es gegen 12:45 Uhr auf der Bundesstraße 209, zwischen Rethem und Stöcken, kurz vor der Ortschaft Stöcken, zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Autofahrer geriet hier aus bislang ungeklärter Ursache kurz hinter einem Kurvenbereich mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 50-jährigen Mannes. In dem Fahrzeug befand sich zudem ein 76-jähriger Mitfahrer. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B 209 für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

04.05.2026 / Möglicher Verkehrsunfall in Bomlitz - Polizei sucht Geschädigten

Bomlitz: Bereits am Montag, den 04.05.2026, kam es gegen 13:45 Uhr in der August-Wolf-Straße in Bomlitz möglicherweise zu einem Verkehrsunfall auf dem rechten Parkstreifen in Höhe der Kreissparkasse. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein Fahrer mit seinem Skoda zurück und könnte dabei einen hinter ihm geparkten grünen Hyundai beschädigt haben. An dem verursachenden Fahrzeug befand sich eine Anhängerkupplung. Da der Fahrzeugführer an dem Hyundai keinen Schaden feststellen konnte, entfernte er sich anschließend vom Unfallort. Personen, die an ihrem Fahrzeug einen entsprechenden Schaden im Frontbereich festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bomlitz unter 05161-949630 zu melden.

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