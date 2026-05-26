Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Verkaufsautomat beschädigt, Motorradfahrer tödlich verletzt, Brand in Garage, Mülltonne in Brand gesetzt

Heidekreis (ots)

25.05. Verkaufsautomat beschädigt

Walsrode: In der Nacht von Sonntag 22.00 Uhr zu Montag 07.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gartenhaus in der Wenzinger Straße. Dort versuchten sie gewaltsam einen Verkaufsautomaten zu öffnen. Als der Versuch misslang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

25.05. Motorradfahrer tödlich verletzt

Oerbke: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 25.05.2026 gegen 15.15 Uhr im Bereich der Panzerringstraße. Beim Abbiegen eines PKW von der Panzerringstraße in die Fallingbosteler Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorrad. Der 39-jährige Motorradfahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

25.05. Brand in Garage

Schneverdingen: Am 25.05.2026 gegen 19.15 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl einer Garage in der Straße Auf dem Horn in Brand. Das Feuer breitete sich auf einen angrenzenden Schuppen aus und beschädigte diesen ebenfalls.

25.05. Mülltonne in Brand gesetzt

Soltau: Bislang unbekannte Täter setzten am 25.05.2026 gegen 20.30 Uhr eine Restmülltonne im Außenbereich eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein größerer Schaden verhindert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/9380-0 in Verbindung zu setzen.

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