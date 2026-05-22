Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Zeven: Polizei überprüft Konzertveranstaltung der Hooligan-Band "Kategorie C"

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.05.2026

22.05.2026 / Polizei überprüft Konzertveranstaltung der Hooligan-Band "Kategorie C"

Zeven: Für den 22.05.2026 wurde für den Großraum Verden ein Konzert der Hooligan-Band "Kategorie C" angekündigt. Die Vorbereitungen für das Konzert verliefen konspirativ, sodass der genaue Veranstaltungsort zunächst unbekannt blieb. Für den Fall, dass das Konzert im Bereich der Polizeidirektion Lüneburg stattfinden würde, wurde die Polizeiinspektion Heidekreis mit der Einsatzleitung betraut. Im Laufe des Tages kristallisierte sich eine Halle im Stadtgebiet Zeven/Landkreis Rotenburg als Veranstaltungsort heraus. Gemeinsam mit Beamten des Landkreises Rotenburg wurde die Halle nach baurechtlichen Bestimmungen betreten. Während der Maßnahme beendete der Verantwortliche die Veranstaltung vorzeitig. Die rund 80 angereisten Besucher verließen daraufhin friedlich den Ort. Verfahren wurden nicht eingeleitet. Gegen 23.30 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen beendet.

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