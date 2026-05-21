Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei; Zeugen gesucht; Pedelec gestohlen; E-Scooter entwendet; Einbruchsversuch; Führerschein gefälscht

Heidekreis (ots)

19.05. Geschwindigkeitsmessungen der Polizei Soltau: Beamte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am 19.05.2026 Geschwindigkeitskontrollen in Oeningen durch. Dabei wurden insgesamt 31 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste Überschreitung wurde bei einem 44-jährigen Fahrer gemessen, der nach Abzug der Toleranz mit 129 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war.

20.05. / Zeugen gesucht

Rethem: Am 20.05.2026 gegen 09.00 Uhr befuhr ein mit Kartoffeln beladenes Traktorgespann unter anderem den Pommernweg. Beim Versuch, an einem Müllfahrzeug vorbeizufahren, wich der Fahrer mit seinem Gespann auf den Gehweg aus und beschädigte diesen dabei. Die Polizei Rethem bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich mit der Dienststelle unter der Telefonnummer 05165/ 29134-0 in Verbindung zu setzen.

20.05. / Pedelec gestohlen

Schneverdingen: Bislang unbekannte Täter entwendeten am 20.05.2026 in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 12.05 Uhr vom Schulgelände in der Straße Am Timmerahde ein Pedelec. Das Fahrrad der Marke Cube war mit einem Faltschloss gesichert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

20.05. / E-Scooter entwendet

Schneverdingen: Am 20.05.202 gegen 14.10 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen am Bahnhof abgestellten E-Scooter. Die Polizei Schneverdingen bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, sich unter der Telefonnummer 05193/982500 zu melden.

20.05. / Einbruchsversuch

Walsrode: Am 20.05.2026 gegen 00.30 Uhr versuchten Unbekannte ein Fenster eines Wohnhauses im Tannenweg gewaltsam aufzuhebeln. Als der akustische Alarm der Alarmanlage auslöste, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

20.05. / Führerschein gefälscht

Soltau: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 20.05.26 zeigte der Fahrzeugführer einen Führerschein vor, an dessen Echtheit die Beamten erhebliche Zweifel hatten. Eine genauere Überprüfung ergab, dass augenscheinlich an dem Dokument manipuliert worden ist. Gegen den 20-jährigen Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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