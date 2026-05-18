Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen; Bispingen/A7: 24-jähriger Audi-Fahrer unter Medikamenteneinfluss unterwegs; etc.

Heidekreis (ots)

07.05. / Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen Walsrode: Bereits am 07.05.2026 kam es zwischen 10:45 Uhr und 11:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Quintusstraße 133 in Walsrode zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort einen grauen Ford S-Max und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der linke hintere Kotflügel des Fahrzeugs wurde erheblich zerkratzt und eingedellt. Aufgrund der Schadenshöhe geht die Polizei davon aus, dass der Zusammenstoß bemerkt worden sein muss. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zum verursachenden Fahrzeug oder zur fahrzeugführenden Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode, Tel. 05161/48640 zu melden.

17.05. / 24-jähriger Audi-Fahrer unter Medikamenteneinfluss unterwegs Bispingen/A7: Am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr kontrollierte die Polizei auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover einen 24-jährigen Audi-Fahrer, der offenbar unter dem Einfluss berauschender Medikamente stand. Noch vor der Kontrolle fiel der Mann wegen seiner Fahrweise auf und zeigte während der Kontrolle auch körperliche Ausfallerscheinungen. Zur weiteren Klärung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

17.05. / 28-jähriger Opel-Fahrer unter THC-Einfluss Neuenkirchen: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagmittag einen 28-jährigen Opel-Fahrer im Bereich Neuenkirchen, Ortsteil Ilhorn. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. Zudem erfolgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt.

17.05. / 70-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt Rethem (Aller): Ein 79-jähriger Fahrer eines VW Touran wurde am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 192 schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn zu lenken, geriet der Pkw ins Schleudern. Anschließend prallte das Fahrzeug frontal in einen Graben und wurde durch die Wucht des Aufpralls zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der 70-Jährige aus Rethem wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Totalschaden.

17.05. / Auffahrunfall auf der B209 - eine Person leicht verletzt Soltau: Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 zwischen Munster und Soltau wurde am Sonntagabend eine 22-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Frau aus Amelinghausen musste ihren Skoda auf der B209 in Richtung Bundesstraße 71 verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 61-jähriger Fahrer eines Transporters erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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