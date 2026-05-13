Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Trickdiebstahl; Dorfmark: In Auto eingedrungen; Walsrode: Unfall

Heidekreis (ots)

12.05.2026 / Trickdiebstahl

Soltau: Am Dienstag wurde eine 78-jährige Frau gegen 11:30 Uhr Opfer eines Diebstahls nach einem Ablenkungsmanöver auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Lüneburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg die Geschädigte nach dem Einkauf in ihr Auto, als sie von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt und auf eine angebliche Reifenpanne aufmerksam gemacht wurde. Die Frau stieg daraufhin aus ihrem Fahrzeug aus. Währenddessen entwendete vermutlich ein weiterer Täter die Brieftasche vom Beifahrersitz. Der Mann, der die Geschädigte ansprach, wird wie folgt beschrieben:

- etwa 45 bis 50 Jahre - circa 1,70 m - normale Figur - braune Haare - Bekleidung: graues Oberteil, dunkle Hose - Sprache: Deutsch mit Akzent

Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Die Polizeiinspektion Heidekreis weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, Taschen, Geldbörsen und andere Wertgegenstände niemals offen sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen - auch nicht für kurze Zeit. Täter nutzen gezielt Momente der Ablenkung aus. Seien Sie zudem insbesondere misstrauisch, wenn unbekannte Personen plötzlich auf vermeintliche Schäden oder Probleme am Fahrzeug aufmerksam machen. Verschließen Sie beim Verlassen des Autos stets die Türen und behalten Sie Ihre Wertsachen möglichst direkt bei sich.

12.05.2026 / In Auto eingedrungen

Dorfmark: Unbekannte schlugen am Dienstag, zwischen 12:10 Uhr und 16:40 Uhr, die Scheibe eines Autos ein, dass auf einem Parkplatz am Bahnhof in Dorfmark stand. Im Fahrzeuginneren wurde unter anderem das Handschuhfach durchwühlt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

12.05.2026 / Unfall

Walsrode: Am Dienstag kam es gegen 13:30 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 18-Jähriger, mit seinem Fahrzeug von einem Grundstück auf die Fritz-Reuter-Straße einzubiegen. Dabei übersah er offenbar eine von links kommende 40-jährige Radfahrerin, die den Radweg befuhr. Die Radfahrerin wich dem Auto aus und kollidierte dabei mit einem geparkten Fahrzeug. Die 40-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

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