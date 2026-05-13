Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Sicherheit erfahren - Themenradtouren für Seniorinnen und Senioren

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Heidekreis (ots)

13.05.2026 / Sicherheit erfahren - Themenradtouren für Seniorinnen und Senioren

Heidekreis: Unter dem Leitgedanken "Verkehrsprävention trifft Kriminalprävention" bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis ein Projekt an, bei dem Interessierte im Rahmen einer geführten Fahrradtour hilfreiche Hinweise zu verschiedenen Themen erhalten.

Immer mehr ältere Menschen sind mit dem Pedelec unterwegs. Mit der steigenden Geschwindigkeit nehmen jedoch auch die Unfallzahlen sowie die Schwere der Verletzungen zu. Zusätzlich sorgen hohes Verkehrsaufkommen, unübersichtliche Verkehrsführungen oder Veränderungen im Verkehrsraum vielerorts zu Unsicherheiten.

Während der geführten Radtour werden gezielt Orte angefahren, die für Radfahrende schwer einzuschätzen sind oder an denen es in der Vergangenheit bereits zu Verkehrsunfällen gekommen ist. Vor Ort werden unterschiedliche Verkehrssituationen erläutert und die geltenden Verkehrsregeln sowie angemessene Verhaltensweisen vermittelt.

Neben Aspekten des Straßenverkehrs geben die Polizeibeamtinnen den Teilnehmenden auch wertvolle Hinweise zum Schutz vor Straftaten. Gerade ältere Menschen geraten häufig ins Visier von Betrügern. Anhand praxisnaher Beispiele wird aufgezeigt, wie man sich vor Betrug, Trickdiebstählen oder Haus- und Wohnungseinbrüchen schützen kann.

"Unser Ziel ist es, mit diesem Projekt das Sicherheitsgefühl dieser Altersgruppe deutlich zu stärken, die Teilnehmenden für potentielle Gefahren sensibilisieren um sie schlussendlich bestmöglich vor Unfällen bzw. Straftaten schützen zu können.", erläutert Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis.

Auftakt der geführten Themenfahrradtouren für Interessierte ab 60 Jahren ist am 17. Juni 2026 in Schneverdingen. Während die Organisatorin Kathleen Schwarz vom Präventionsteam fachkundig zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Wohnungseinbruch informiert, stehen Frank Rohleder seitens der Verkehrswacht Heidekreis sowie die Leiterin der Polizeistation Schneverdingen, Karen Stockhausen, für Fragen rund um den Straßenverkehr und örtliche Besonderheiten zur Verfügung. Unterstützt wird die Aktion vom Stadtpräventionsrat Schneverdingen.

Die Tour beginnt am 17. Juni um 10.00 Uhr an der Polizeidienststelle in Schneverdingen und umfasst etwa zehn Kilometer bei einer Gesamtdauer von etwa drei Stunden. Voraussetzung ist das Mitführen eines verkehrssicheren Fahrrades und das Tragen eines Fahrradhelmes. Die Teilnahme ist kostenlos und die Anzahl der Teilnehmenden ist auf zwölf Personen begrenzt.

Anmeldungen sind bis spätestens zum 14. Juni 2026 über die E-Mail-Adresse praevention@pi-hk.polizei.niedersachsen.de möglich. Für eine telefonische Anmeldungen oder weitere Fragen steht Ihnen Kathleen Schwarz unter 05191-9380108 zur Verfügung.

Weitere Veranstaltungen dieser Art in verschiedenen Städten im Heidekreis befinden sich bereits in Vorbereitung.

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