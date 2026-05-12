Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Benefeld: Geschwindigkeitskontrolle

Heidekreis (ots)

11.05.2026 / Geschwindigkeitskontrolle in Benefeld

Benefeld: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am gestrigen späten Mittag eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Cordinger Straße in Benefeld durch.

In dem Bereich gilt in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Hintergrund sind zwei Schulen sowie ein Kindergarten im unmittelbaren Umfeld. Zudem befinden sich direkt hinter einem Kurvenbereich beidseitig Bushaltestellen, sodass dort regelmäßig zahlreiche Kinder und Jugendliche unterwegs sind.

Innerhalb des rund 80-minütigen Kontrollzeitraums stellten die Einsatzkräfte insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße fest. Spitzenreiter war ein 53-jähriger Mann aus Benefeld, der nach Abzug der Toleranz mit 53 km/h statt der erlaubten 30 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Die Polizeiinspektion Heidekreis weist erneut darauf hin, dass gerade in Bereichen mit hohem Aufkommen von Kindern und Jugendlichen besondere Vorsicht geboten ist. Geschwindigkeitsbegrenzungen dienen dort dem Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmenden und sollten entsprechend ernst genommen werden.

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