Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Meldung der PI Heidekreis zum Wochenende 08.05.26 - 10.05.2026

Heidekreis (ots)

Neuenkirchen - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer, im Bau befindlichen, Lagerhalle in Neuenkirchen. Von dort wurden insbesondere Kabel entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

Soltau - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen Mitternacht in einem Gewerbegebiet, Nahe der Bundesautobahn 7, in der Gemarkung Soltau, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftzügen. Dabei touchierte der 66-jährige Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeuggespann. Im Zuge der ersten Ermittlungen zur Unfallursache stellte sich heraus, dass der 66-jährige Unfallverursacher Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

A7/ Bad Fallingbostel - Am Wochenende vom 08.-10.05.2026 konnten im Bereich von Bad Fallingbostel und auf der A7 insgesamt vier Fahrzeuge ohne Pflichtversicherung angehalten werden. Dabei traf es zwei Personen, die mit ihren E-Scootern im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel unterwegs gewesen sind sowie eine Frau mit ihrem in Polen zugelassenen Pkw. Weiterhin wurde auf dem Rastplatz Allertal an der A7 ein Pkw mit Bonner Kennzeichen angehalten, welches ebenfalls ohne Pflichtversicherung gewesen ist. Allen Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt bis zum Nachweis einer gültigen Pflichtversicherung untersagt. Hinzu kommen Strafverfahren.

A7/ Bad Fallingbostel - Am Samstag, 09.05.2026, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrzeugführer aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Der 45-jährige Mann aus Backnang (BW) ist am frühen Morgen mit seinem Pkw-Wohnanhänger-Gespann gestartet. Kurz nach der Anschlussstelle Dorfmark gerät er in Sekundenschlaf und kommt mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem größeren Verkehrszeichen, welches durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Nur durch die schnelle Reaktion des Fahrzeugführers konnte ein Abrutschten an einem dort befindlichen Hang verhindert werden. Am Pkw entstand ein massiver Frontschaden und auch das Wohnmobil wurde beschädigt. Der Urlaub wurde somit beendet, bevor er so richtig begann.

Bad Fallingbostel - Die Einkaufstour eines Ehepaares aus Bad Fallingbostel endete am Samstagmorgen mit einem Schrecken. Als das Ehepaar nach ihrem Einkauf (Zeitraum 08:50 - 09:30 Uhr) wieder nach Hause gekommen ist, stellten sie fest, dass die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen worden ist. Die Täterschaft durchwühlte mehrere Räume und konnte letztlich mit Schmuck im Wert von ca. 1300,00 EUR unerkannt fliehen. Durch die Polizei wurden mehrere Spuren aufgenommen. Trotz der vormittäglichen Zeit, haben die Nachbarn niemand beobachten können.

Bad Fallingbostel - Wie gewonnen, so zerronnen. So oder so ähnlich ergeht es einem 19-jährigen Pkw-Fahrer, nachdem er von der Polizei in der Nacht zu Sonntag auf der A7 bei Soltau kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann aus NRW eine Atemalkoholkonzentration von 0,57 Promille fest. Besonders ärgerlich: der Mann hat seinen Führerschein gerade mal ein halbes Jahr, ist somit in der Probezeit und darf daher keine Alkoholbeeinflussung (0,0 Promille) haben. Neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren dürfte es für den Mann nun noch ein ernstes Nachspiel mit der Führerscheinstelle haben.

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