Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt; Walsrode: Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Heidekreis (ots)

06.05.2026 / Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Soltau: Am Mittwochmorgen kam es gegen 06:45 Uhr im Einmündungsbereich Wilhelm-Leuschner-Weg/Böningweg in Soltau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Eine 28-jährige Autofahrerin beabsichtigte, vom Wilhelm-Leuschner-Weg nach rechts in den Böningweg abzubiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen eine von rechts kommende 51-jährige Radfahrerin, die den Fahrradweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

06.05.2026 / Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Walsrode: Am Mittwochabend kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis einen 30-jährigen Mann in der Moorstraße, nachdem zuvor Zeugenhinweise auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt eingegangen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann sein Auto kurz zuvor auf einer Parkfläche abgestellt und anschließend torkelnd ausgestiegen sein. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Zudem zeigte der 30-Jährige deutliche Ausfallerscheinungen. Einen Atemalkoholtest verweigerte er jedoch. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das Ergebnis der Untersuchung wird nun weiteren Aufschluss über eine mögliche Alkoholbeeinflussung geben. Die Weiterfahrt wurde dem Mann zunächst untersagt.

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