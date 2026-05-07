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POL-HK: Soltau/Schneverdingen: Polizei sucht mögliche Eigentümer sichergestellter Gegenstände

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Heidekreis (ots)

07.05.2026 / Polizei sucht mögliche Eigentümer sichergestellter Gegenstände

Soltau/Schneverdingen: Im Rahmen von Ermittlungen zu Einbrüchen in Wohnhäuser und Geschäfte im Bereich Schneverdingen sowie dem umliegenden Gebiet wurden mehrere Gegenstände sichergestellt, die bislang keinen konkreten Geschädigten zugeordnet werden konnten. Die möglichen Tatzeiträume liegen zwischen Februar und November 2025. Die Polizeiinspektion Heidekreis sucht nun nach den rechtmäßigen Eigentümern folgender Gegenstände:

- Bosch Blau Scintilla SA Einhand-Winkelschleifer - Notausgangsschild - Drohne der Firma DJI, Typ "Mini 4K" - weiße VR-Brille der Marke Oculus inklusive Steuerungsmodule

Ein entsprechender Eigentumsnachweis sollte vorhanden sein.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

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