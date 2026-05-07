Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Koordinierte Geschwindigkeitskontrollen im Heidekreis

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Heidekreis (ots)

06.05.2026 / Koordinierte Geschwindigkeitskontrollen im Heidekreis

Heidekreis: Am Mittwoch führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis, mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr koordinierte Verkehrskontrollen im gesamten Landkreis durch. Ein besonderer Fokus lag dabei auf Geschwindigkeitsmessungen im Bereich von Schulen und Kindergärten.

Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt über 50 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die Einsatzkräfte ahndeten dabei auch etliche Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie die unerlaubte Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

Im Bereich Bad Fallingbostel wurde an einer Schule die höchste vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung mit 71 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Fahrzeugführerin war eine 26-jährige Frau. Zudem wurde im Bereich eines Kindergartens in Bad Fallingbostel ein 42-jähriger Mann mit vorwerfbaren 48 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.

Im südlichen Heidekreis wurde im Eisenweg in Hodenhagen die höchste Überschreitung mit vorwerfbaren 75 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Der traurige Spitzenreiter war ein 62-jähriger Mann.

In der Kohlenbissener Straße in Munster wurde ein 31-jähriger Mann aus dem Kreis Minden-Lübbecke mit vorwerfbaren 94 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen.

Darüber hinaus kontrollierten Einsatzkräfte in Soltau einen 27-jährigen Autofahrer, der unter dem Einfluss von THC stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizeiinspektion Heidekreis weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit weiterhin zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr zählt. Gerade im Bereich von Schulen und Kindergärten können bereits geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen schwerwiegende Folgen haben. Entsprechende Kontrollen werden daher auch zukünftig durchgeführt.

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