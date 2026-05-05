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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Auffahrunfall mit Verletzten; Hodenhagen: Diebstahl von Fahrrädern

Heidekreis (ots)

04.05.2026 / Auffahrunfall mit Verletzten

Wietzendorf: Am Montag kam es gegen 13:25 Uhr auf der Kreisstraße 10, zwischen Moide und Meinholz, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Mann war mit seinem Auto in Richtung Moide unterwegs und hielt auf Höhe der Unfallstelle an, nachdem er Knallgeräusche wahrgenommen hatte und fälschlicherweise davon ausging, etwas überfahren zu haben. Ein entgegenkommender Transporter hielt ebenfalls an, um sich nach dem Mann zu erkundigen. Der 61-jährige Fahrer eines Sprinters, der ebenfalls in Richtung Moide unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die beiden haltenden Fahrzeuge auf. Dabei wurden der 61-jährige Unfallverursacher sowie der 43-jährige Autofahrer schwer verletzt. Ein Mitfahrer des entgegenkommenden Transporters erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 15:00 Uhr voll gesperrt werden. Bei den zuvor wahrgenommenen Knallgeräuschen handelte es sich nach ersten Erkenntnissen höchstwahrscheinlich um Geräusche im Zusammenhang mit einer militärischen Übung.

04.05.2026 / Diebstahl von Fahrrädern

Hodenhagen: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei gesicherte Fahrräder, die unter einem Carport im Neuen Dorf in Hodenhagen standen. Dabei handelte es sich um ein blau-graues Mountainbike sowie ein schwarzes Herrenrad. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen in Tatortnähe nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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