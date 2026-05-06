Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem (Aller): Einbruch in Einfamilienhaus; Soltau: Mit 1,89 Promille auf dem Fahrrad; Walsrode: Versuchter Einbruch; Soltau: Kanalabdeckungen entwendet

Heidekreis (ots)

05.05.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Rethem (Aller): In der Zeit von Samstagfrüh bis Dienstagabend drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mittelhäußerstraße ein. Hierzu hebelten die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

05.05.2026 / Mit 1,89 Promille auf dem Fahrrad

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr in der Böhmheide einen Radfahrer fest, der ohne Rücklicht auf der Fahrbahn unterwegs war, obwohl ein Radweg vorhanden war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 52-Jährige unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Dem Soltauer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

04.05.2026 / Versuchter Einbruch

Walsrode: Unbekannte versuchten zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Oskar-Wolff-Straße einzudringen. Der Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln, misslang jedoch. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

29.04.2026 / Kanalabdeckungen entwendet

Soltau: Bereits in der Zeit vom 28.04.2026 auf den 29.04.2026 entwendeten bislang Unbekannte zwei Kanalabdeckungen von der Fahrbahn "An der Weide", die sich in der Nähe der Einmündung "Am Spiekerhof" befanden. Durch den Diebstahl entstanden am Fahrbahnrand tiefe Öffnungen. Zu einer konkreten Gefährdung von Verkehrsteilnehmenden kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

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