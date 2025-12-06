Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Der Kameradschaftsabend wird zur Ehrungs- und Spieleshow

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am vergangenen Samstag fand im Restaurant Winters-Gilbers der Kameradschaftsabend der Löscheinheit Schaephuysen statt. Rund 75 Gäste aus Einsatz- und Ehrenabteilung waren gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern dabei. Bei gutem Essen, kühlen Getränken und vielen Gesprächen entstand schnell die gewohnt angenehme Mischung aus Rückblick, Austausch und gemeinsamem Lachen.

In kurzen, aber herzlichen Ansprachen blickten Einheitsführer Frank Diepers, Wehrleiter Markus Gehrmann und Bürgermeister Dirk Ketelaers auf das vergangene Jahr zurück, bedankten sich für Engagement und Einsatzbereitschaft und hoben die Bedeutung der Nachwuchsarbeit hervor. Wie bereits mehrfach berichtet, gibt es seit über zehn Jahren in Schaephuysen eine Kinderfeuerwehr - doch beim Kameradschaftsabend sah man deutlich, wie viel diese langfristig bewirkt: Einige der ersten Kinder, die damals zur Gründung dabei waren, wurden nun für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt, obwohl sie gerade erst volljährig geworden und frisch in die Löscheinheit übernommen worden sind. Ein Moment, der die ganze Feuerwehr sehr stolz macht.

Geehrt wurden an diesem Abend Nils Pohl (18), Michel Hoyer (20), Lara Wieloch (21) sowie die Kinderfeuerwehrwartinnen Martina Schmidt (48) und Alexandra Walter (40) für jeweils zehn Jahre Dienst. Dass mit Nico Walter (17) sogar ein Kamerad aus der Jugendfeuerwehr diese Auszeichnung erhalten hätte, er aber erst mit Übertritt in die Einsatzabteilung auch zum Kameradschaftsabend eingeladen ist, bestätigt einmal mehr, wie gut die frühe Bindung an die Feuerwehr funktioniert. Wehrleiter Markus Gehrmann holt seine Ehrung beim letzten Jugendfeuerwehrdienst des Jahres nach. Für 35-jährige Mitgliedschaft erhielten Christian Hülsmans und Bernd Pottbeckers (beide 47) weitere Sonderauszeichnungen des nordrhein-westfälischen Feuerwehrverbandes. Jede und jeder Geehrte trägt auf sehr unterschiedliche Weise zum Zusammenhalt der Löscheinheit bei - sei es in der Jugendarbeit, in der Ausbildung, der Öffentlichkeitsarbeit, als erfahrener Maschinist, versierter Gerätewart oder einfach durch gelebte Verlässlichkeit.

Nach dem offiziellen Teil wurde es spielerisch: Bei einer speziellen, feuerwehrbezogenen Schaephuysener Variante der beliebten TV-Show "Wer stiehlt mir die Show?" traten Teams in mehreren Quiz- und Rätselrunden gegeneinander an. Der Einsatz hatte es in sich - so mussten die Verliererteams unter anderem zu Nikolaus die Einsatzstiefel der Sieger mit Schokolade füllen oder zum letzten Dienst des Jahres Kekse backen. Und wer am Ende im Finale die Show "stohl", übernimmt im kommenden Jahr das Spielprogramm. Die Kameraden Nico und Sönke sorgten schließlich für die musikalische Untermalung und dafür, dass sich viele noch eine Weile auf der Tanzfläche hielten. Der Kameradschaftsabend zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Herz und Engagement in der Feuerwehr steckt.

