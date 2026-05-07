Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Falsche Polizeibeamte erbeuten Wertgegenstände - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

05.05.2026 / Falsche Polizeibeamte erbeuten Wertgegenstände - Polizei sucht Zeugen

Schneverdingen: Am Dienstag kam es in der Zeit von etwa 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Eichendorffstraße in Schneverdingen zu einem Betrugsdelikt durch sogenannte falsche Polizeibeamte.

Die Täter täuschten dem Geschädigten vor, Polizeibeamte zu sein. Dabei schilderten sie die Geschichte einer angeblich festgenommenen Diebesbande. Im weiteren Verlauf übergab der Geschädigte Wertgegenstände von hohem Wert an einen unbekannten Mann.

Der Täter erschien fußläufig am Wohnhaus des Geschädigten und nutzte zum Abtransport der Wertsachen eine orangefarbene Kühltasche. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 45 Jahre - circa 1,75 m - braune Haare - normale Statur - europäisches beziehungsweise deutsches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem grünen Pullover und einer grünen Cargohose

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich im Vorfeld zudem mindestens eine weitere unbekannte Frau im Bereich des Tatortes aufgehalten haben. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass sich ein Tatfahrzeug im näheren Umfeld befunden haben dürfte und bittet daher insbesondere um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Eichendorffstraße.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

Die Polizeiinspektion Heidekreis weist in diesem Kontext erneut darauf hin, dass echte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur angeblichen Sicherung abholen oder deren Übergabe verlangen. Seien Sie bei entsprechenden Anrufen oder Kontaktaufnahmen stets misstrauisch und ziehen Sie Angehörige oder Vertrauenspersonen hinzu. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten!

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