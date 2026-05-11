PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 7/Buchholz (Aller): Mehrere Verfahren nach Kontrolle eingeleitet; A7/Walsrode: Verkehrsunfall auf der A 7 - anschließend Körperverletzung und Beleidigung

Heidekreis (ots)

10.05.2026 / Mehrere Verfahren nach Kontrolle eingeleitet

A 7/Buchholz (Aller): Am Sonntagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis gegen 22:50 Uhr an der Anschlussstelle Schwarmstedt einen 43-jährigen Mann aus Schleswig-Holstein, der zuvor mit einem Pkw auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs gewesen war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,68 Promille. Darüber hinaus waren an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht. Für den abgemeldeten Pkw bestand zudem kein gültiger Versicherungsschutz. Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

10.05.2026 / Verkehrsunfall auf der A 7 - anschließend Körperverletzung und Beleidigung

A7/Walsrode: Am Sonntagnachmittag kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen dem Walsroder Dreieck und der Anschlussstelle Bad Fallingbostel, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 61-jähriger Mann aus Lüneburg sowie ein 51-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein befuhren mit ihren Fahrzeugen den linken von drei Fahrstreifen. Der 61-Jährige wechselte zum Überholen auf den mittleren Fahrstreifen. Beim anschließenden Wiedereinscheren auf den linken Fahrstreifen kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug des 51-Jährigen. Im Rahmen des anschließenden Gesprächs zwischen den Beteiligten kam es zudem zu einer Körperverletzung zum Nachteil des 61-Jährigen sowie zu einer Beleidigung zum Nachteil des 51-Jährigen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 11:04

    POL-HK: Meldung der PI Heidekreis zum Wochenende 08.05.26 - 10.05.2026

    Heidekreis (ots) - Neuenkirchen - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer, im Bau befindlichen, Lagerhalle in Neuenkirchen. Von dort wurden insbesondere Kabel entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen. Soltau - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:55

    POL-HK: Heidekreis: Polizei warnt vor Betrugsmasche "Finanzagenten"

    Heidekreis (ots) - 08.05.2026 / Polizei warnt vor Betrugsmasche "Finanzagenten" "Beste Verdienstmöglichkeit mit wenig Arbeit" - mit solchen oder ähnlichen Versprechen werben Kriminelle derzeit verstärkt um sogenannte Finanzagenten. Die Polizeiinspektion Heidekreis warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Die Täter geben sich in Jobbörsen, auf Internetseiten oder per E-Mail als Vertreter angeblich seriöser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren