Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 7/Buchholz (Aller): Mehrere Verfahren nach Kontrolle eingeleitet; A7/Walsrode: Verkehrsunfall auf der A 7 - anschließend Körperverletzung und Beleidigung

Heidekreis (ots)

10.05.2026 / Mehrere Verfahren nach Kontrolle eingeleitet

A 7/Buchholz (Aller): Am Sonntagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis gegen 22:50 Uhr an der Anschlussstelle Schwarmstedt einen 43-jährigen Mann aus Schleswig-Holstein, der zuvor mit einem Pkw auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs gewesen war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,68 Promille. Darüber hinaus waren an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht. Für den abgemeldeten Pkw bestand zudem kein gültiger Versicherungsschutz. Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

10.05.2026 / Verkehrsunfall auf der A 7 - anschließend Körperverletzung und Beleidigung

A7/Walsrode: Am Sonntagnachmittag kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen dem Walsroder Dreieck und der Anschlussstelle Bad Fallingbostel, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 61-jähriger Mann aus Lüneburg sowie ein 51-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein befuhren mit ihren Fahrzeugen den linken von drei Fahrstreifen. Der 61-Jährige wechselte zum Überholen auf den mittleren Fahrstreifen. Beim anschließenden Wiedereinscheren auf den linken Fahrstreifen kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug des 51-Jährigen. Im Rahmen des anschließenden Gesprächs zwischen den Beteiligten kam es zudem zu einer Körperverletzung zum Nachteil des 61-Jährigen sowie zu einer Beleidigung zum Nachteil des 51-Jährigen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

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