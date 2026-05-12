Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: In Geschäft eingedrungen; Dorfmark: Einbruch in Wohnhaus; Schneverdingen: Anhänger kippt nach Ausweichmanöver um

Heidekreis (ots)

12.05.2026 / In Geschäft eingedrungen

Walsrode: In der Nacht zu Dienstag drangen Unbekannte in ein Lottogeschäft im famila-Markt in der Verdener Straße ein. Aus dem Geschäft entwendeten die Täter Tabakwaren. Hinweise zum Tatgeschehen, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

11.05.2026 / Einbruch in Wohnhaus

Dorfmark: Unbekannte drangen am Montag, in der Zeit von 07:20 Uhr bis 12:10 Uhr, in ein Wohnhaus in der Chemnitzer Straße in Dorfmark ein. Hierzu öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

11.05.2026 / Anhänger kippt nach Ausweichmanöver um

Schneverdingen: Am Montagmorgen kam es gegen 08:50 Uhr auf der L 171, zwischen Schneverdingen und Wintermoor, zu einem Verkehrsunfall mit einem landwirtschaftlichen Gespann. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem landwirtschaftlichen Gespann die Landesstraße, als ein entgegenkommendes Auto im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer des Gespanns nach rechts aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte der Anhänger, ein Silotank, in den Seitenraum. Verletzt wurde niemand. Durch den Unfall lief unter anderem Gülle aus. Neben der Polizei waren daher auch die untere Wasserbehörde sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Aufgrund der aufwendigen Bergungsmaßnahmen war die L 171 im Bereich der Unfallstelle teilweise bis etwa 17:30 Uhr voll gesperrt. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

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