Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorradunfall ++ Drage - Auto geriet ins Rutschen ++ Marxen - Einbruch in Wohnhaus ++ Buchholz - Bewegungsmelder im Parkhaus angezündet

Tostedt (ots)

Motorradunfall

Auf der K 72, zwischen Holm-Seppensen und Sprötze, kam es gestern, 11.5.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20:15 Uhr war ein 21-jähriger Mann mit einem Motorrad in Richtung Sprötze unterwegs und kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

Drage - Auto geriet ins Rutschen

Eine 18-jährige Frau ist am Montag, 11.5.2026, mit ihrem Audi von der Winsener Straße abgekommen. Auf der regennassen Fahrbahn geriet der Wagen gegen 14:50 Uhr in einer Kurve ins Rutschen, drehte sich um 180° und blieb in einem Straßengraben stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt, sie konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Der Audi musste mit einem Kran geborgen werden.

Marxen - Einbruch in Wohnhaus

Am Montag, 11.5.2026, sind Diebe in einem Wohnhaus an der Hauptstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 21:25 Uhr öffneten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss und durchsuchten das dahinterliegende Zimmer. Sie erbeuteten verschiedene Schmuckstücke.

Die Täter konnten das Haus unbemerkt wieder verlassen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Buchholz - Bewegungsmelder im Parkhaus angezündet

Gestern, 11.5.2026, kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Parkhaus an der Rütgerstraße. Ein Zeuge hatte gegen 18:15 Uhr Rauch im Treppenhaus bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte zwei Bewegungsmelder, die durch Unbekannte in Brand gesetzt worden waren. Die Bewegungsmelder wurden zerstört, das Treppenhaus wurde durch den abbrennenden Kunststoff verrußt.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

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