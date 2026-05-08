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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Bendestorf - BMW entwendet

Bendestorf (ots)

BMW entwendet

Unbekannte entwendeten am Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr einen BMW 750i. Das schwarze Fahrzeug war auf einem Grundstück im Itzenbütteler Mühlenweg abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Kennzeichen WL-ME 339 am Fahrzeug angebracht. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Rufnummer 04181-2850 entgegen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Torsten Adam
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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