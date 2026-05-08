POL-WL: Bendestorf - BMW entwendet

Neu Wulmstorf (ots) - Heute, 06.05.2026, gegen 11.20 Uhr wurde die Polizei wegen einer wechselseitigen Körperverletzung zu einem Einfamilienhaus im Birkenweg gerufen. Als drei Beamte wenige Minuten später das Grundstück betraten und auf die schon offen stehende Haustür zugingen, lief ihnen ein Pitbull aus dem Haus entgegen und verbiss sich unmittelbar in der Hand ...

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