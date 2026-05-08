POL-WL: Bendestorf - BMW entwendet
Bendestorf (ots)
BMW entwendet
Unbekannte entwendeten am Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr einen BMW 750i. Das schwarze Fahrzeug war auf einem Grundstück im Itzenbütteler Mühlenweg abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Kennzeichen WL-ME 339 am Fahrzeug angebracht. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Rufnummer 04181-2850 entgegen.
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