Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Feuer Menschenleben in Gefahr

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Bocholt (ots)

Um ca. 10:30 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem gemeldeten Brand mit Menschenleben in Gefahr zum Baptistaweg alarmiert. Aufgrund der Meldung erfolgte eine zeitgleiche Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr.

Vor Ort konnte ein Brand in einem Wohnhaus bestätigt werden. Das komplett verrauchte Gebäude wurde umgehend durch zwei Trupps der Feuerwehr, geschützt mit Atemschutzgeräten, nach Personen abgesucht. Parallel wurde die Drehleiter auf der Gebäuderückseite eingesetzt. Glücklicherweise befand sich keine Person im Gebäude.

Der Brand konnte zügig gelöscht und das Gebäude vom Rauch befreit werden. Aufgrund der entstandenen Schäden ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

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