Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Dachgeschoss

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FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde gegen 11:52 Uhr zur Ferdinandstraße Ecke Dinxperloer Straße alarmiert. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte fanden ein Brandereignis auf einen Balkon im ersten Obergeschoss vor, dass bereits auf das angrenzende Zimmer übergegriffen hatte. Daraufhin wurde umgehend noch während der Erkundungsphase ein Außenangriff eingeleitet sowie ein Innenangriff mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz. Auf Grund der zunächst unklaren Lage wurden bereits vor Eintreffen durch die Einsatzzentrale auf Grund mehrerer eingegangenen Notrufe ebenfalls ehrenamtliche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Ein Übergreifen der Flammen auf den Rest der Wohnung im ersten Obergeschoss sowie auf das Dach konnten verhindert werden. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus verbracht. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte mit 6 Fahrzeugen für ca. 1,5 Stunden im Einsatz.

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