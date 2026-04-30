Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Waldbrand in Bocholt - Barlo

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Bocholt (ots)

Um ca. 14:20 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Waldbrand an der Straße Kotts Stegge im Ortsteil Barlo alarmiert.

Aufgrund der gemeldeten unklaren Örtlichkeit wurde parallel die Freiwillige Feuerwehr Rhede ebenfalls alarmiert.

Vor Ort brannte ein Bodenfeuer in einem Waldstück auf einer Fläche von ca. 400 m².

Die Brandbekämpfung wurde umgehend von drei Seiten mit insgesamt sieben Strahlrohren eingeleitet. So konnte eine weitere Ausbreitung schnell verhindert werden.

Für die Nachlöscharbeiten wurden spezielle Waldbrandwerkzeuge eingesetzt, um an die Glutnester im Boden zu kommen.

Verletzt wurde niemand.

Parallel zur Brandbekämpfung wurde eine Drohne mit Wärmebildkamera der Feuerwehr Bocholt eingesetzt. Dadurch lassen sich Glutnester aus der Luft erkennen und die Löschmaßnahmen entsprechend ausrichten.

Insgesamt waren die Feuerwehren aus Bocholt und Rhede mit zehn Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang auf die, aufgrund der aktuell trockenen Wetterlage, erhöhte Gefahr von Waldbränden hin und bittet, auch im Hinblick auf das lange Maifeiertags-Wochenende, die Bevölkerung um umsichtiges Handeln.

(Waldbrandgefahren-Index 3 von 5, Graslandfeuer-Index 4 von 5)

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