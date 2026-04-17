Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Heckenbrand in der Osterstraße - eine Person vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

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Bocholt (ots)

Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr kurz nach 11:00 Uhr zu einem Brand im Bereich der Osterstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Efeuhecke auf einer Länge von etwa fünf Metern. Durch die starke Rauchentwicklung, die bis in den Bereich der Langenbergstraße zog, gingen mehrere Notrufe bei uns ein.

Besonders hervorzuheben ist das umsichtige Handeln einer Krankenwagenbesatzung, die sich auf der Rückfahrt zur Feuer- und Rettungswache befand. Die Besatzung erkannte die Lage frühzeitig und konnte mit dem Feuerlöscher eine weitere Ausbreitung des Brandes zunächst wirksam eindämmen.

Die Feuerwehr übernahm im Anschluss die Brandbekämpfung und brachte das Feuer zügig mit einem Strahlrohr unter Kontrolle. Anschließend wurden die umliegenden Gebäude begangen, auf mögliche Raucheinträge überprüft und quergelüftet. Eine Person wurde vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasinhalation durch den Krankenwagen in das Krankenhaus Bocholt transportiert.

Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden. Insgesamt waren 10 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

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