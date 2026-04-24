Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Verkehrsunfall mit drei PKW und eingeklemmter Person

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Bocholt (ots)

Um ca. 11:15 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Verkehrsunfall auf der Dingdener Straße alarmiert. Vor Ort waren insgesamt drei PKW mit vier Insassen betroffen. Eine Person verletzte sich schwer, zwei weitere leicht und eine Person blieb unverletzt. Aufgrund der Art der Verletzung der schwerverletzten Person wurde durch die Feuerwehr, in enger Absprache mit dem Rettungsdienst, eine technische Rettung eingeleitet. Hierzu wurden hydraulische Rettungsgeräte verwendet um die Person aus dem Fahrzeug befreien zu können. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Bocholt und Wesel transportiert. Insgesamt waren die Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bocholt mit sechs Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Dabei auch ein Rettungswagen aus dem Kreis Wesel.

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