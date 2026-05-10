Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 08.05.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 10.05.2026, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

+++ Stelle / Rosenweide - Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Zeit vom 28.04.2026 bis zum 08.05.2026 wurde vom Grundstück eines Gasthauses ein Kleinkraftrad entwendet. An dem Kleinkraftrad war das schwarze Versicherungskennzeichen 480-PIO angebracht. Personen, die Hinweise auf den Verbleib des Kleinkraftrades oder auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stelle unter 04174-66 8980 zu melden.

+++ Drage / Fahren unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag den 09.05.2026 gegen 12:00 Uhr, meldeten mehrere Personen vom dortigen Campingplatz, dass eine männliche Person mit einem Krad ohne Kennzeichen über den Deich fahre. Vor Ort traf die Polizei einen 35-jährigen Mann an, der mit einer nicht zugelassenen Maschine ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,23 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

+++Neu Wulmstorf/ Mehrere Baucontainer aufgebrochen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr brachen mehrere Täter Baucontainer in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf gewaltsam auf. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Baumaschinen. Ein 55-jähriger Täter konnte vor Ort festgenommen werden. Drei weitere Personen flüchteten zunächst unerkannt. Im weiteren Verlauf konnte ein weiterer 21-jähriger Täter im Nahbereich festgenommen werden. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

+++BAB/ Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung der A39

Am Freitagnachmittag gegen 15:20 Uhr fuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer auf der A39 in Fahrtrichtung Hamburg auf einem vor ihm fahrenden 58-jährigen Motorradfahrer auf. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die A39 in Fahrtrichtung Hamburg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Seevetal-Maschen voll gesperrt.

+++BAB/ Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr ein auffällig fahrender Pkw auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg gemeldet. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die 46-jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,91 Promille. Zudem ist sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Fahrzeugführerin wurde für die Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus verbracht. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte die Fahrzeugführerin die eingesetzten Polizisten mehrfach.

++ Buchholz i.d.N. / Einschleichdiebstahl

Am Donnerstagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr kam es in der Marthastraße zu einem Diebstahl. Die bisher unbekannte Täterschaft schlich sich unentdeckt durch eine offene Tür in ein Einfamilienhaus während die Bewohner sich im Garten aufhielten. Unter Mitnahme des Diebesguts (Schmuck und Bargeld) konnten die Täter unerkannt flüchten. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

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