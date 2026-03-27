Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger manipulieren tagelang Seniorin - Bank verhindert Schlimmeres

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Niederkassel (ots)

Unbekannte Täter manipulierten mehrere Tage lang eine 88-jährige Frau aus Niederkassel. Sie nutzten die Masche "Falsche Polizisten am Telefon", um die Seniorin zur Auflösung ihres Wertpapierdepots zu bewegen. Beim geplanten Ankauf von Gold im Wert von 150.000 Euro griff die Hausbank ein und verhinderte Schlimmeres.

Die Manipulation begann mit einem Anruf auf dem Festnetzanschluss der Frau. Der Anrufer behauptete, die Seniorin sei ins Visier eines kriminellen Clans geraten und stehe nun unter Polizeischutz. Deshalb müsse sie sich ab sofort in festgelegten Intervallen telefonisch melden. Fast zwei Wochen lang setzten die Täter die Seniorin unter Druck, bis sie schließlich ihre Wertpapiere in Gold umwandeln wollte. Glücklicherweise verhinderte die Hausbank, dass die Ersparnisse der Frau in die Hände der Betrüger fielen. Bei der Anzeigenaufnahme berichtete die Seniorin, dass sie während dieser Zeit so große Angst hatte, dass sie das Haus nicht mehr verließ und mit niemandem über die Angelegenheit sprach.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

Tipps der Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine dritte Person hinzu, z.B. Nachbarn, Freunde oder Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. Legen Sie den Telefonhörer auf, wenn:

Sie nicht sicher sind, wer anruft.

Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. Sie der Anrufer unter Druck setzt. Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z. B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Vereinbaren Sie mit Ihrer Bank Überweisungs- und Auszahlungslimits.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Faltblatt. (Bi)

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