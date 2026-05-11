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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Buchholz - Ohne Fahrerlaubnis gefahren und Fälschung vorgelegt

Tostedt (ots)

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Auf der Bahnhofstraße kam es gestern, 10.5.2026, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann mit einem VW Caddy die Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung Mühlenstraße bog der Fahrer nach links ab, obwohl ihm ein 59-jähriger Mann auf einem Motorrad entgegen kam. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer am Kopf verletzt. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um ihn. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des PKW erlitt einen Schock.

Die Bahnhofstraße blieb bis circa 15:30 Uhr voll gesperrt. Ein Sachverständiger erschien auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vor Ort, um das Spurenbild für eine Unfallrekonstruktion zu sichern.

Buchholz - Ohne Fahrerlaubnis gefahren und Fälschung vorgelegt

Ein 33-jähriger Mann ist am Samstag, 9.5.2026, von der Polizei kontrolliert worden, als er mit seinem Wagen in der Hanomagstraße unterwegs war. Von seinem Führerschein konnte er zunächst nur ein Foto auf seinem Smartphone vorzeigen. Deswegen wurde der Mann aufgefordert, das Original später auf der Dienststelle vorzulegen. Dem kam der 33-Jährige auch nach.

Als Beamte dann am Nachmittag den ausländischen Führerschein in Händen hielten, stellten sie einige Fälschungsmerkmale daran fest. Das Dokument wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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