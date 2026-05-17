Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Heidekreis vom 15.05.-17.05.2026

Heidekreis (ots)

16./17.05.2026 / Mehrfach fehlender Versicherungsschutz

A7: Am Samstagabend fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung aus Bad Fallingbostel auf der A7, Richtungsfahrbahn Hamburg, ein Pkw mit Helmstedter Zulassung auf, da der Fahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz für den von ihm geführten VW erloschen ist. Den 38-jährigen Fahrer des Pkw erwarten nun ein Straf- sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ähnlich erging es dem Fahrer eines Pkw mit Hannoveraner Zulassung, welcher am frühen Sonntagmorgen die A7 in Richtung Hannover befuhr. Der Versicherungsschutz für diesen VW war ebenfalls erloschen, sodass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Gegen den 24-Jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

17.05.2026 / Fahren unter Einfluss

A7/Dorfmark: Am frühen Sonntagmorgen wurde durch Polizeibeamte des PK Bad Fallingbostel ein Audi mit bulgarischer Zulassung kontrolliert, welcher zuvor die A7 in Fahrtrichtung Hamburg befuhr. Bei dem 30-jährigen Fahrer aus Rumänien stellten die Beamten Anzeichen einer Beeinflussung infolge des Konsums von Betäubungsmitteln fest. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Parameter Kokain. Den Fahrer des Audi erwarten nun ein Straf- sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Außerdem wurde zum Zwecke der Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der 30-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

17.05.2026 / Urkundenfälschung, fehlende Pflichtversicherung

Bad Fallingbostel: Im Rahmen der Streife fiel Polizeibeamten aus Bad Fallingbostel in der Nacht zu Sonntag ein E-Scooter auf, welcher die Vogteistraße befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem am E-Scooter angebrachten Versicherungskennzeichen um eine Totalfälschung handelte. Es wurde ein Strafverfahren gegen die noch jugendliche Führerin des E-Scooters eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt.

15.05.2026 / Unter Alkohol- und Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet

Soltau: Am Freitag, gegen 12:40 Uhr, sollte die Fahrzeugführerin eines PKW im Ulmenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die 20-Jährige versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, indem sie zunächst mit ihrem PKW mit überhöhter Geschwindigkeit und später zu Fuß vor der Streifenwagenbesatzung flüchtete. Der Fluchtversuch blieb jedoch erfolglos. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 20-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Außerdem war die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Versicherungsschutz des PKW war erloschen. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

15./16.05.2026 / versuchter Einbruch in Wohnhaus

Düshorn: Unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, durch ein gekipptes Kellerfenster in ein Einfamilienhaus einzudringen. Das Fenster wurde dabei beschädigt, das Haus wurde jedoch nicht betreten.

15.05.2026 / Schwerer Verkehrsunfall

Walsrode: Am Freitagnachmittag kam eine 41-jährige Frau aus Walsrode aus bislang ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße zwischen Düshorn und Walsrode auf gerader Strecke mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

16./17.05. Körperliche Auseinandersetzungen zwischen Verkehrsteilnehmern

Walsrode: Am Wochenende kam es im Stadtgebiet von Walsrode gleich zu zwei Körperverletzungsdelikten zwischen Verkehrsteilnehmern. Zunächst gerieten am 16.05.2026 gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland in Walsrode ein 84-jähriger Mann aus Visselhövede und eine 52-jährige Walsroderin in Streit, bei dem der 84-Jährige die 52-Jährige schlug. In den frühen Morgenstunden des 17.05.2026 stritten sich dann in der Langen Straße/Kirchplatz die Insassen zweier Pkw über eine vorherige Verkehrssituation, was ebenfalls in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt drei Personen gipfelte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter der Telefonnummer 05161-48640 entgegen.

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