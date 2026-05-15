Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Diebstahl auf Baustelle; Schneverdingen: Kind mit unversichertem E-Scooter unterwegs; Walsrode: Zigarettenautomaten aufgebohrt; etc.

Heidekreis (ots)

12.05. - 13.05. / Diebstahl auf Baustelle Bispingen: Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 12.05.2026, 18:10 Uhr, bis Mittwoch, 13.05.2026, 06:50 Uhr Zugang zu einer Baustelle an der Töpinger Straße in Bispingen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter das Schloss eines Bauzaunes auf und entwendeten anschließend mehrere Arbeitsmaterialien aus Containern sowie aus dem Rohbau. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Bispingen, Tel. 05194/982460 zu melden.

13.05. / Kind mit unversichertem E-Scooter unterwegs Schneverdingen. Im Rahmen der Schulwegsicherung kontrollierten Polizeibeamte am Mittwochmorgen, 13.05.2026, gegen 07:37 Uhr im Bereich der Harburger Straße / Einmündung Overbeckstraße einen 12-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Das Kind wurde im Anschluss zur Wohnanschrift gebracht. Dort führten die Beamten ein erzieherisches Gespräch mit der sorgeberechtigten Mutter. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Verantwortliche wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

13.05.-14.05. / Zigarettenautomaten aufgebohrt Walsrode: Unbekannte bohrten in der Nacht zu Donnerstag, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße Wurzelförde auf. Die Täter entwendeten die darin befindlichen Tabakwaren und flüchteten mit ihrer Beute. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

14.05. / E-Scooter ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr geführt Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag, 14.05.2026, gegen 17:40 Uhr im Mühlenweg in Soltau einen E-Scooter-Fahrer. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass für das Fahrzeug keine gültige Pflichtversicherung bestand. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, bis ein entsprechender Versicherungsschutz nachgewiesen werden kann. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

14.05. / Brand einer Carportanlage greift auf Mehrparteienhaus über Soltau: Am 14.05.2026 kam es gegen 04:46 Uhr zu einem Brand einer Carportanlage in Soltau. Ein Nachbar bemerkte das Feuer und verständigte umgehend die Feuerwehr- und Einsatzleitstelle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Carportanlage bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen in der Folge auf Teile eines angrenzenden Mehrparteienhauses sowie einen Balkon über. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr und der eingesetzten Polizeikräfte konnten alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Vier Bewohner erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgasintoxikationen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Carportanlage wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Zudem wurden die darunter abgestellten Pkw erheblich beschädigt. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung entstanden außerdem Schäden an zwei weiteren Fahrzeugen, die in unmittelbarer Nähe geparkt waren. Auch die Hausfassade des Mehrparteienhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr konnten die Wohnungen weiterhin bewohnt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

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