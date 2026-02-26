Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der Trunkenheitsfahrt: 59-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Rostock (ots)

Die Polizeiinspektion Rostock hat Ermittlungen gegen einen 59-jährigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Am gestrigen Mittwochabend gegen 20:45 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie in der Turkuer Straße einen offenbar alkoholisierten Mann beobachtet hatte. Nach ihren Angaben schwankte dieser erheblich und wäre beinahe gestürzt, bevor er in ein Fahrzeug stieg und damit davonfuhr.

Die alarmierten Beamten stellten das betreffende, inzwischen verlassene Fahrzeug kurze Zeit später in der Rügener Straße fest und suchten daraufhin die Wohnanschrift des Fahrzeughalters auf.

Dort öffnete der 59-Jährige den Beamten die Wohnungstür. Trotz deutlicher Anzeichen einer Alkoholisierung sowie der vorliegende Zeugenaussagen verweigerte er eine Atemalkoholmessung. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, gegen die der Mann mehrfach Widerstand leistete.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

