PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der Trunkenheitsfahrt: 59-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Rostock (ots)

Die Polizeiinspektion Rostock hat Ermittlungen gegen einen 59-jährigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Am gestrigen Mittwochabend gegen 20:45 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie in der Turkuer Straße einen offenbar alkoholisierten Mann beobachtet hatte. Nach ihren Angaben schwankte dieser erheblich und wäre beinahe gestürzt, bevor er in ein Fahrzeug stieg und damit davonfuhr.

Die alarmierten Beamten stellten das betreffende, inzwischen verlassene Fahrzeug kurze Zeit später in der Rügener Straße fest und suchten daraufhin die Wohnanschrift des Fahrzeughalters auf.

Dort öffnete der 59-Jährige den Beamten die Wohnungstür. Trotz deutlicher Anzeichen einer Alkoholisierung sowie der vorliegende Zeugenaussagen verweigerte er eine Atemalkoholmessung. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, gegen die der Mann mehrfach Widerstand leistete.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:34

    POL-HRO: Zwei Mopeds vor Schule in Parchim entwendet

    Parchim (ots) - Unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag in Parchim zwei Leichtkrafträder entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Fahrzeuge offenbar mit einem Kleintransporter abtransportiert. Die grüne und die weiße Simson S51 waren von 17-jährigen Schülern vor Unterrichtsbeginn auf einem Parkplatz in der Ziegendorfer Chaussee abgestellt worden. Beide Mopeds waren jeweils mit dem Lenkradschloss sowie ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 12:32

    POL-HRO: Über 100.000 Euro Stehlschaden bei Einbruch in Einfamilienhaus

    Neu Kaliß (ots) - Am gestrigen Mittwoch haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neu Kaliß bei Dömitz Münzen und Bargeld im Wert von über 100.000 Euro entwendet. Nach Angaben des 64-jährigen Hausbesitzers verschafften sich die Täter in dessen Abwesenheit gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Haus und durchsuchten ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:40

    POL-HRO: 31-Jähriger mehrfach in Wismarer Supermarkt auffällig

    Wismar (ots) - Ein 31-jähriger deutscher Mann ist am gestrigen Tag gleich zweimal in einem Supermarkt im Stadtgebiet von Wismar polizeilich in Erscheinung getreten und schließlich zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen worden. Erstmals wurden die Beamten gegen 10:20 Uhr durch Mitarbeiter des Marktes informiert, nachdem der Mann versucht hatte, eine Flasche Wodka zu entwenden. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren