PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Übermütiger Quadfahrer gesucht

Düngenheim (ots)

Am 30.04.2026 gegen 16:00 Uhr drehte auf einem Schotterparkplatz der Bildungs- und Pflegeeinrichtung St. Martin Düngenheim ein Quadfahrer Kreise (sogenannte "donuts"). Hierbei wirbelte er Steine auf, die in der Folge einen geparkten Pkw beschädigten. Es handelte sich um ein rotes Quad ohne Kennzeichen, welches von einer männlichen Person geführt wurde. Der Quadfahrer entzog sich der Schadensregulierung durch Flucht in ein nahegelegenes Waldstück. Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zur Identität des Quadfahrers machen können. Von besonderem Interesse sind hierbei zwei unbekannte junge Motorrollerfahrerinnen, welche den Quadfahrer vorher gesehen haben, bzw. mit ihm gesprochen haben könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Henrichs, PK

Telefon: 02671-984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 08:35

    POL-PDMY: Versuchter Automatenaufbruch - Zeugen gesucht

    Ochtendung, Langenbergstraße (ots) - Am 04.05.2026, wurde gegen 02:00 Uhr, durch deinen Verkaufsautomaten für Fleischwaren eine Manipulation registriert. Die Tat wurde durch den Eigentümer gestern Morgen bei der Polizei Mayen angezeigt. Nach bisher vorliegenden Ermittlungen, versuchten bislang unbekannte Täter den Automaten gewaltsam zu öffnen, was letztendlich aufgrund der Robustheit des Gerätes nicht gelang. Die ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 18:49

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Mayen B258 (ots) - Aktuell befinden sich die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B258 in Höhe des Geisheckerhofs. Die Strecke ist momentan voll gesperrt. Wir bitten vorerst von Rückfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren