Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: E-Scooter an Schule entwendet; Walsrode: Diebstahl einer Geldbörse aus Handtasche; Bad Fallingbostel: Falscher Polizeibeamter scheitert am Misstrauen der Geschädigten, etc.

Heidekreis (ots)

13.05. / E-Scooter an Schule entwendet

Soltau: Im Zeitraum von Mittwoch, 13.05.2026, 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr wurde an einer Schule an der Winsener Straße ein verschlossener E-Scooter entwendet. Der E-Scooter war ordnungsgemäß gesichert auf dem Schulgelände der BBS abgestellt worden. Eine unbekannte Täterschaft entwendete das Fahrzeug am Vormittag. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Soltau, Tel. 05191/93800 zu melden.

18.05. / Diebstahl einer Geldbörse aus Handtasche Walsrode: Am Montagvormittag, 18.05.2026, kam es gegen 09:30 Uhr in einem Supermarkt an der Cordinger Straße zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 81-jährigen Frau aus Walsrode. Während des Einkaufs entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft die Geldbörse der Seniorin aus ihrer am Einkaufswagen hängenden Handtasche. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch diverse Ausweiskarten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände stets nah am Körper zu tragen und Handtaschen nicht unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen zu lassen. Hinweise zur Tat oder zur unbekannten Täterschaft nimmt die Polizei Walsrode, Tel. 05161/48640 entgegen.

18.05. / Falscher Polizeibeamter scheitert am Misstrauen der Geschädigten Bad Fallingbostel: Am Montag, 18.05.2026, erhielt ein 90-jähriger Mann gegen 11:20 Uhr einen betrügerischen Anruf durch einen angeblichen Polizeibeamten. Der unbekannte Täter schilderte am Telefon, nach einem Raubüberfall seien zwei Täter festgenommen worden, während ein weiterer Täter noch flüchtig sei. Durch geschickte Gesprächsführung versuchte die Täterschaft offenbar, persönliche Informationen zu erlangen. Der Senior reagierte jedoch umsichtig, beendete das Gespräch nach einer Rückfrage und ließ sich nicht täuschen. Ein Vermögensschaden entstand nicht. Einen weiteren Betrugsversuch gab es kurze Zeit später bei einer 85-jährigen Frau aus Bad Fallingbostel. Eine unbekannte Täterschaft gab sich gegen 11:25 Uhr telefonisch gegenüber der Seniorin als Polizei aus und behauptete gegenüber der Frau, es habe in der Nachbarschaft Täterfestnahmen gegeben, weitere Täter seien jedoch noch flüchtig. Die Angerufene erkannte den Betrugsversuch rechtzeitig, gab keine persönlichen Daten preis und beendete das Telefonat. Ein Schaden entstand nicht. Die Polizei warnt erneut vor der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" und rät, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen und eigenständig die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass echte Polizeibeamte am Telefon niemals nach Bargeld, Wertgegenständen oder persönlichen Zugangsdaten fragen.

18.05. / Ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs Soltau: Am Montagnachmittag, 18.05.2026, kontrollierte die Polizei gegen 14:30 Uhr in der Lüneburger Straße eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass an dem E-Scooter noch ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Für das Fahrzeug bestand demnach kein gültiger Versicherungsschutz mehr. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Die Polizei weist darauf hin, dass E-Scooter jedes Jahr ein neues Versicherungskennzeichen benötigen. Fahrzeuge mit abgelaufenem Kennzeichen dürfen nicht im öffentlichen Verkehrsraum genutzt werden.

Betrunkener Autofahrer auf Parkplatz festgestellt Soltau: Am Montagabend, 18.05.2026, wurde der Polizei gegen 19:20 Uhr eine offenbar stark alkoholisierte Person in einem Pkw auf einem Parkplatz an der Winsener Straße gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten einen 31-jährigen Mann in einem Skoda fahrend auf dem Parkplatz fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,82 Promille. Der Mann führte weder Führerschein noch Ausweisdokumente mit sich. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

18.05 / Verkehrsunfall beim Abbiegen

Schneverdingen: Am Montagmorgen, 18.05.2026, kam es gegen 09:30 Uhr im Bereich der L171 / Einmündung Wintermoorer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Personen. Eine 29-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Wintermoorer Straße in Richtung Landesstraße 171 und beabsichtigte, auf die L171 einzubiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen eine vorfahrtsberechtigte 22-jährige Audi-Fahrerin, die die L171 in Richtung B3 befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 22 Jährige wurde leicht verletzt.

18.05. / Frontalzusammenstoß beim Überholen Neuenkirchen: Am Montagnachmittag, 18.05.2026, kam es gegen 15:00 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen Tewel und Brochdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrerin eines VW setzte zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde die junge Frau schwer verletzt. Der 37-jährige Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es auf der B71 zu Verkehrsbehinderungen. Die Bundesstraße 71 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell