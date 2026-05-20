Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: E-Scooter am Bahnhof entwendet; Walsrode: Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs, etc.

Heidekreis (ots)

19.05. / E-Scooter am Bahnhof entwendet

Soltau: Am Dienstag, 19.05.2026, wurde zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr ein gesicherter E-Scooter am Bahnhof Soltau entwendet. Das Fahrzeug war an den Fahrradständern mit einem Kettenschloss gesichert abgestellt worden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Soltau, Tel 05191/93800 entgegen.

19.05. / Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend, 19.05.2026, gegen 21:20 Uhr einen 41-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades in der Quintusstraße in Walsrode. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für das Fahrzeug kein ausreichender Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

19.05. / Fahrt unter THC-Einfluss

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend, 19.05.2026, gegen 19:00 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Bahnhofstraße in Soltau. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 34-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Urin-Schnelltest verlief positiv auf THC. Der Mann räumte den Konsum von Cannabis ein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

19:05. / Verkehrsunfall auf der A7

Soltau/A7: Am Dienstag, 19.05.2026, kam es gegen 14:15 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover, im Bereich der Anschlussstelle Soltau-Süd, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte eine 34-jährige Skoda-Fahrerin vom Beschleunigungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen und unterschätzte dabei den Abstand zu einem parallel fahrenden Sattelzug. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Pkw drehte und die Mittelschutzplanke touchierte. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der 66-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

19.05. / Betrunkener Radfahrer stürzt auf Geh- und Radweg Schneverdingen: Ein 49-jähriger Radfahrer stürzte am Dienstag, 19.05.2026, gegen 16:30 Uhr alleinbeteiligt auf einem Geh- und Radweg an der Harburger Straße in Schneverdingen. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Der Mann wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

19.05. / Unfall beim Überholen - Verursacher flüchtet Walsrode: Am Dienstag, 19.05.2026, kam es gegen 13:40 Uhr auf der B209 bei Walsrode zu einem Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einem Überholmanöver. Eine 41-jährige Audi-Fahrerin setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an. Zeitgleich scherte auch der bislang unbekannte Fahrer des zuvor fahrenden Pkw zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Audi-Fahrerin nach links auf den Grünstreifen aus und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Die 41-Jährige wurde leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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