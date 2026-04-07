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Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Illegale Abfallverbringung vom Zoll gestoppt

Freiburg (ots)

579 kg Altmetall ohne Papiere eingeführt

Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Lörrach stoppten am Mitte März 2026 am Grenzübergang Nonnenweier einen 27-jährigen Mann, der 579 kg Altmetall aus Frankreich ohne Begleitpapiere in seinem Kleintransporter nach Deutschland verbringen wollte. Die Ladung war für einen Schrottplatz in Deutschland bestimmt. Zudem fehlte die vorgeschriebene Kennzeichnung: Fahrzeuge, die Abfälle auf öffentlichen Straßen befördern, müssen in Deutschland vorne und hinten mit einer weißen, rückstrahlenden "A"-Warntafel versehen sein. Die Beamten zeigten die Ordnungswidrigkeit nach dem Abfallverbringungsgesetz an und übergaben den Fall an das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Der Mann konnte unter Begleitung der Beamten zu dem Schrottplatz fahren und den aufgeladenen Schrott dort ordnungsgemäß entsorgen. Zusatzinfo: Für die Überwachung der Einhaltung der abfallrechtlichen Bestimmungen sind in der Bundesrepublik Deutschland die jeweiligen Abfallbehörden der Bundesländer zuständig. Die Zollverwaltung wirkt bei der Überwachung grenzüberschreitender Abfallverbringung im Rahmen der Abfertigung und der Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und des Abfallverbringungsgesetzes mit.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Lörrach
Pressesprecherin
Maya Jehle
Telefon: 07621 941-1210
E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell

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