PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Lörrach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Rund 99 Tonnen Abfälle an der Grenze in die Schweiz zurückgewiesen

Lörrach (ots)

Durchfuhr über Abfertigungsstelle Umschlagbahnhof des Zollamts Weil am Rhein-Autobahn verhindert.

Vier auf einen Güterzug aufgeladene Seefrachtcontainer mit insgesamt rund 99 Tonnen Abfällen waren Mitte Februar zur Durchfuhr durch die EU bei der Abfertigungsstelle Umschlagbahnhof Weil am Rhein, einer Dienststelle des Zollamts Weil am Rhein-Autobahn, aufgeschlagen. Versandt wurden die Abfälle von einem Abfallhandelsunternehmen mit Sitz in der Nordostschweiz im Auftrag eines am selben Ort ansässigen Recyclingunternehmens. Laut Begleitdokumenten war der Abfall als nicht gefährlich klassifiziert. Die Zöllnerinnen und Zöllner ordneten das Abladen der Container an, um deren Inhalt genauer kontrollieren zu können und stellten Stoffe fest, welche Bitumen, Kunststoff, Papier und Blei enthielten. Der Verdacht lag nahe, dass es sich hier um gefährliche Abfälle handelte, welche im Falle eines Transports aus der Schweiz nach Indien über die Europäische Union einer Notifizierungspflicht unterliegen und damit der formellen Zustimmung der zuständigen Behörden des Abgangs-, des Durchgangs- und des Empfängerlandes bedurft hätten. Da keine solchen vorlagen, stellten die Zollbeamten die vier Container sicher und informierten die für Baden-Württemberg zuständige Landesabfallbehörde, welche den Vorgang ihrerseits dem Umweltbundesamt als zuständige Transitbehörde vortrug. Dort wurde der durch die Landesabfallbehörde bestätigte Verdacht einer illegalen Abfallverbringung geprüft und an die in der Schweiz zuständige Abfallbehörde zur Information gegeben, welche die Rückführung der Sendung anordnete.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Lörrach
Maya Jehle
Telefon: 07621 941-1210
E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Lörrach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Lörrach
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Lörrach
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 07:39

    HZA-LÖ: Elf Verfahren in fünf Gastronomiebetrieben

    Lörrach (ots) - Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach prüft in der Ortenau Acht eingeleitete Strafverfahren und neun eingeleitete Bußgeldverfahren - so das Ergebnis eines Prüfungsteams der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach, welches Ende Februar mehrere Gastronomiebetriebe im Ortenaukreis aufsuchte. In einem Restaurant in Offenburg sowie einer Bäckerei in Kehl trafen die ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 07:00

    HZA-LÖ: Bauunternehmer zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt

    Freiburg (ots) - Rund 350.000 Euro Schaden an den Sozialkassen Im Rahmen der Prüfung eines größeren Bauvorhabens im Freiburger Süden im Jahr 2016 lieferten die Aussagen der dort angetroffenen 21 bulgarischen Arbeitnehmer, welche Rohbauarbeiten ausführten, den Beamtinnen und Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren